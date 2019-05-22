ФАС передала в правоохранительные органы дело экс-губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Центральный аппарат ФАС России передал дело, возбужденное в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в правоохранительные органы. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФАС по региону.
"Материалы дела в отношении экс-губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО "Южуралмост" переданы центральным аппаратом ФАС России в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе.
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Ранее ФАС признала, что Дубровский, Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО "Южуралмост" заключили соглашение, результатом реализации которого стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в регионе. Фактически с 2015 года по 2018 год более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", "ставшим монополистом в этой сфере". Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявлял в интервью ТАСС, что дорожные контракты на 2019 год, в случае отсутствия нарушений, будут завершены.
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