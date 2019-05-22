ФАС передала в правоохранительные органы дело экс-губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Центральный аппарат ФАС России передал дело, возбужденное в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в правоохранительные органы. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФАС по региону.

"Материалы дела в отношении экс-губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО "Южуралмост" переданы центральным аппаратом ФАС России в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе.