{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ФАС передала в правоохранительные органы дело экс-губернатора Челябинской области

С 2015 года по 2018 год более 90% контрактов по строительству дорог в регионе были заключены с АО "Южуралмост"
Борис Дубровский Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Борис Дубровский
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Центральный аппарат ФАС России передал дело, возбужденное в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в правоохранительные органы. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФАС по региону.

"Материалы дела в отношении экс-губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО "Южуралмост" переданы центральным аппаратом ФАС России в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе.

На эту тему

Ранее ФАС признала, что Дубровский, Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО "Южуралмост" заключили соглашение, результатом реализации которого стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в регионе. Фактически с 2015 года по 2018 год более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", "ставшим монополистом в этой сфере". Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявлял в интервью ТАСС, что дорожные контракты на 2019 год, в случае отсутствия нарушений, будут завершены.

В новость были внесены изменения (09:23 мск) — обновлено, добавлен бэкграунд

Теги
РоссияДубровский, Борис АлександровичТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
В Москве задержали активистку за несогласованную акцию у здания Московской патриархии
По сообщениям источника в правоохранительных органах, ей грозит до 30 суток ареста
Читать полностью