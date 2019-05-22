В Москве задержали активистку за несогласованную акцию у здания Московской патриархии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Участница организации "Ассоциация гражданского сопротивления" Лилия Осипова задержана в Москве за несогласованную акцию у здания Московского управления патриархии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве задержана Лиля Осипова. Она доставлена в ОВД по району Хамовники. Ей вменяют ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации"). Ей грозит до 30 суток ареста. Очевидно, причина задержания - акция "Извинись за Екб", - сказал собеседник агентства.

Официальным комментарием ГУ МВД по Москве ТАСС не располагает.

Московская патриархия подала заявление в полицию после того, как 16 мая у резиденции Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве в Чистом переулке был вывешен баннер "Извинись за Екб". В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма.