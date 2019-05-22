Потерпевший сообщил, что звуковая сигнализация в кинозалах "Зимней вишни" не работала

КЕМЕРОВО, 22 мая. /ТАСС/. Несовершеннолетний потерпевший сообщил в среду во время судебного заседания, что звуковая сигнализация не сработала в кинозалах во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Мы пошли в кино, купили билеты, сели смотреть. <...> Забегает персонал и говорит, что возгорание и надо эвакуироваться. <...> Мы вышли из зала, там все было в дыму, в зал дым не попадал. <...> Было несколько взрослых, все пытались помочь - и работники, и посетители. <...> [Звуков сигнализации в кинозале] не было", - сказал мальчик.

Кроме того, по его словам, несмотря на пожар, фильм в кинозале не выключили, а свет не включили. Он также рассказал, что, покидая торговый центр, успел надышаться газом. На вопрос судьи Николая Быданцева, потерпевший отметил, что людей из кинозала провожал персонал: "Билетер провела нас на боковую лестницу, которая вывела нас на улицу".

По словам другой потерпевшей, которая находилась на втором этаже торгового центра, процессом эвакуации никто не руководил.