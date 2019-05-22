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Расследование пожара в "Зимней вишне"

Потерпевший сообщил, что звуковая сигнализация в кинозалах "Зимней вишни" не работала

По словам мальчика, во время пожара в кинозале не выключили фильм и не включили свет
Во время ликвидации пожара в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года Данил Айкин/ТАСС
Описание
Во время ликвидации пожара в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года
© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 22 мая. /ТАСС/. Несовершеннолетний потерпевший сообщил в среду во время судебного заседания, что звуковая сигнализация не сработала в кинозалах во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Мы пошли в кино, купили билеты, сели смотреть. <...> Забегает персонал и говорит, что возгорание и надо эвакуироваться. <...> Мы вышли из зала, там все было в дыму, в зал дым не попадал. <...> Было несколько взрослых, все пытались помочь - и работники, и посетители. <...> [Звуков сигнализации в кинозале] не было", - сказал мальчик.

Кроме того, по его словам, несмотря на пожар, фильм в кинозале не выключили, а свет не включили. Он также рассказал, что, покидая торговый центр, успел надышаться газом. На вопрос судьи Николая Быданцева, потерпевший отметил, что людей из кинозала провожал персонал: "Билетер провела нас на боковую лестницу, которая вывела нас на улицу".

По словам другой потерпевшей, которая находилась на втором этаже торгового центра, процессом эвакуации никто не руководил.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

В Заводском районном суде Кемерова в среду начался допрос потерпевших в рамках процесса по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Обвиняемых семеро - гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы этой компании (повар по образованию) Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания - основной собственник ТРЦ) Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова. Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшин - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), Генин - в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

В результате пожара 25 марта 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела. В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже, а гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности, в их числе неработающие системы пожарной защиты и закрытые эвакуационные выходы.

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РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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