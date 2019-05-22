ЕСПЧ принял иск выдворенного из Польши российского журналиста Леонида Свиридова

ВАРШАВА, 22 мая. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению дело журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова, который подал иск против Польши, оспорив решение польских судебных инстанций, утвердивших лишение корреспондента статуса долговременного резидента ЕС и пятилетний запрет на въезд в Шенгенскую зону. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду адвокат Свиридова Ярослав Хелстовский.

По его словам, из Франции пришло письмо, в котором делу "Свиридов против Польши" присвоен номер 3148/19. "Суд приступит к рассмотрению иска так скоро, как будет возможно на основании переданных информации и документов", - указано в тексте письма. Никаких сроков или дат канцелярия суда не представила. "Вы обязаны передавать суду всю информацию о важных событиях, связанных с этим делом", - подчеркивается в послании.

Защита Свиридова в иске обращает внимание ЕСПЧ на тот факт, что "гражданин России был полностью лишен права на защиту, так как все материалы были засекречены, хотя дело является административным, а не уголовным". Кроме того, "в решении суда не указаны конкретные причины высылки Свиридова из Польши, нет даже намеков на возможно совершенные им административные правонарушения", - указал Хелстовский.

Дело Свиридова

В конце 2014 года МИД Польши по просьбе Агентства внутренней безопасности (АВБ) республики отозвал журналистскую аккредитацию Свиридова. Через несколько дней журналист получил уведомление департамента по делам иностранцев Мазовецкого воеводства о начале процедуры лишения его постоянного вида на жительство - статуса резидента в ЕС.

В рамках этого процесса Свиридову позволили ознакомиться с двумя документами из материалов дела - запросом АВБ, в котором отмечается, что пребывание корреспондента на территории Польши "представляет действительную и серьезную угрозу национальной безопасности", и решением о том, что все документы дела засекречены. В конце 2015 года ему пришлось покинуть территорию страны.

В начале мая 2016 года власти Польши внесли Свиридова в список лиц, которым запрещен въезд на территорию республики и других стран Шенгенской зоны до 2020 года. Согласно постановлению польского Управления по делам иностранцев, "пребывание этого иностранца на территории Польши противоречит интересам республики". Из-за этого запрета российский журналист не мог участвовать в заседаниях по своему делу и лично представлять свои интересы в суде.

Свиридов неоднократно оспаривал в польских судах лишение его права участвовать в заседаниях по своему делу, а также факт полного засекречивания материалов своего дела. Однако эти попытки ни к чему не привели. Как неоднократно утверждал сам Свиридов, он намерен судиться с Польшей до конца.