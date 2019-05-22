Два населенных пункта на Сахалине ликвидируют из-за их бесперспективности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Всех жителей сел Танги и Мангидай Александровск-Сахалинского городского округа на Сахалине по решению врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко переселят в другие населенные пункты района до конца 2020 года в связи с отсутствием мест работы и бесперспективностью их сел в экономическом и социальном вопросах. Об этом сообщили в среду ТАСС в департаменте информационной политики правительства региона.

"Мангидай стал бесперспективным после закрытия лесозаготовительного участка. Жители села смогут отпраздновать новоселье уже до конца следующего года. Такое же решение принято насчет бесперспективного села Танги", - уточнили в департаменте.

Сейчас в двух селах проживают всего несколько десятков семей. Для них в кратчайшие сроки будут приобретаться квартиры на вторичном рынке.