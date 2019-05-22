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Путин направил приветствие участникам VIII Национального эндокринологического конгресса

Президент отметил, что мировая медицина переживает период революционных перемен

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VIII (XXVI) Национального эндокринологического конгресса "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Сегодня мировая медицина переживает период грандиозных, поистине революционных перемен. Они связаны с широким внедрением во все сферы здравоохранения прорывных, инновационных технологий, результатов научных исследований в генетике, биологии, физике, других дисциплинах, - отметил глава государства. - И конечно, уникальные возможности для диагностики и лечения открывает персонализированная медицина, базирующаяся на анализе больших массивов данных, цифровизации, индивидуальном подходе к каждому пациенту".

Путин пожелал участникам конгресса успешной работы и выразил уверенность, что форум будет способствовать обмену опытом и поможет сплотить профессиональное сообщество для достижения поставленных целей.

VIII (XXVI) Национальный конгресс эндокринологов "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение" проходит в Москве с 22 по 25 мая. Организаторами мероприятия выступают общественная организация "Российская ассоциация эндокринологов" и ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России. В ходе конгресса, в частности, специалисты обсудят перспективные научные проекты, ориентированные на фундаментальные исследования и реализацию мультидисциплинарного подхода в лечении пациентов с эндокринной патологией.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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