Полпред УрФО связал конфликт вокруг сквера на Урале с нехваткой программ благоустройства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Конфликт в Екатеринбурге вокруг строительства собора святой Екатерины произошел из-за нехватки программ по сохранению и обустройству скверов. Заявил полпред президента в УрФО Николай Цуканов в четверг на совещании по вопросам национальной политики, которое проходит в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора святой Екатерины не на историческом месте, а в сквере неподалеку.

"Сложно сказать, что это конфликт РПЦ и общества. Мне кажется, тут больше стоит вопрос не в полной мере исполнения обязанностей органами муниципальной власти на протяжении уже десяти лет. <…> Люди выступали за сохранение сквера, а не против храма. Значит, не хватало программ по обустройству скверов, достаточно было сделать дискуссию", - сказал Цуканов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил на совещании, что администрация Екатеринбурга ведет подготовку к опросу для определения вариантов размещения храма. "Уверен, совместными усилиями мы найдем правильное решение", - добавил он.