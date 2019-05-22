Apple устранила проблемы с отображением Крыма на картах

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Американская компания Apple устранила претензии депутатов Госдумы к своим картам в связи с неверным указанием территориальной принадлежности Крыма, однако остаются вопросы к сервису "Погода". Об этом заявил в среду журналистам председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин после встречи с представителями компании.

"Мы констатируем исполнение компанией Apple действующего законодательства, вместе с тем остались вопросы, которые требуют еще дополнительных корректировок со стороны компании", - сказал парламентарий. "В частности, если по картам устранены замечания, которые были со стороны Государственной думы... то по одному из других сервисов Apple (речь идет о "Погоде") сегодня убрана принадлежность крымских городов территории Украины, но вместе с тем мы видим, что они не полностью представлены как территория России", - констатировал он.

"Сейчас [в приложении Apple "Погода"] принадлежность крымских городов отсутствует, сервис просто выдает: Севастополь, Симферополь, но страна, к которой относится эти города, не представлена", - уточнил глава комитета Госдумы. "Мы обратили внимание на дискриминацию в отношении крымских городов [и тот факт], что они является частью нашей страны, они обещали устранить это и через неделю нас проинформировать,"- подтвердил он.

Ранее Госдума дала Apple срок до 25 апреля, а затем продлила его до 10 мая на устранение неточностей при отображении географической принадлежности Крыма и Севастополя в приложении. В начале апреля состоялась встреча главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина с директором ООО "Эппл Рус" Виталием Морозько. Он был приглашен в Госдуму после появившейся информации о том, что в приложении "Карты" на устройствах Apple территориальная принадлежность двух регионов РФ отображается некорректно.