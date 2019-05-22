Роскомнадзор запросил Instagram об утечке данных 49 млн пользователей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор запросил компанию Instagram о масштабной утечке пользовательских данных в открытый доступ. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации интернет-портала TechCrunch, данные 49 млн учетных записей в Instagram, в том числе принадлежащие знаменитостям и известным брендам, были размещены в открытом доступе в интернете. База данных появилась на облачном сервисе компании Amazon и некоторое время оставалась открытой для просмотра без запроса пароля, что позволяло любому получить к ней доступ.

"Направили запрос", - сказал ТАСС представитель пресс-службы Роскомнадзора.

Как заявили ТАСС в Instagram, там расследуют, была ли нарушена политика хранения данных Instagram третьими лицами.

"Также не установлено, были ли номера телефонов и электронные адреса в базе данных Chtrbox взяты из Instagram. Тем не менее мы со всей серьезностью подходим к любым случаям, где существует вероятность неправомерного использования пользовательских данных третьими лицами, поэтому мы делаем все возможное, чтобы оперативно разобраться в ситуации", - пояснил представитель компании.