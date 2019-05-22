Дума Екатеринбурга внесла изменения в устав о проведении общегородского голосования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Екатеринбургская городская дума приняла проект изменений в устав города, касающихся реализации местного самоуправления. Поправки позволят упорядочить процедуру общегородского голосования, сообщили в среду в пресс-службе мэрии. В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора Святой Екатерины не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Сейчас власти решают, в каком формате провести общегородское голосование по этому вопросу: опрос или референдум.

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"Новые нормы регулируют целый ряд вопросов, касающихся реализации местного самоуправления в городе. В частности, депутаты согласились с предложениями [горизбиркома], регулирующими некоторые вопросы подготовки местного референдума. Принятое решение позволит упорядочить процедуру общегородского голосования, устранить возможные правовые пробелы в его регламентации", - говорится в сообщении. Председатель горизбиркома Илья Захаров пояснил ТАСС, что поправки заполняют пробелы, которые есть в уставе Екатеринбурга. "Мы с коллегами провели мониторинг устава, и оказалось, что в нем не прописан ряд технических моментов: срок действия регистрационного свидетельства, который выдается группе, которая выступает с инициативой референдума, срок, в течение которого нельзя проводить повторный референдум с аналогичной формулировкой вопроса, порядок опубликования муниципальных правовых актов, принятых на референдуме", - пояснил Захаров.