Прихожане РПЦ помогут в восстановлении пережившего пожар монастыря на Афоне

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские верующие примут участие в восстановлении русского Свято-Пантелеимонова монастыря на горе Афон, пострадавшего от пожара в ночь на воскресенье, 19 мая. Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов.

"Ущерб еще предстоит в полной мере оценить и уяснить причины случившейся беды. Лишь после этого можно говорить об исправлении ее последствий. Конечно, русские люди не останутся в стороне, как бывало и раньше при подобных несчастных случаях. Полное восстановление монастырского хозяйства, несомненно, потребует немало средств и времени", - сказал собеседник агентства.

Ранее православный портал afonit.info со ссылкой на информацию из монастыря сообщал, что в ночь на 19 мая в Свято-Пантелеимоновом монастыре произошел пожар. Он начался в генераторной, вследствие чего пострадало электрическое оборудование и монастырь оказался полностью лишен электроэнергии. По информации сайта, из-за этого Свято-Пантелеимонов монастырь временно будет вынужден прекратить принимать паломников.

Первые письменные упоминания о русском монашестве на горе Афон датируются 1016 годом. Монастырь во имя святого великомученика Пантелеимона был передан русским монахам в 1169 году. На свое нынешнее место расположения на морском берегу он был перенесен во второй половине XVIII века. В настоящее время монастырь насчитывает 25 храмов и часовен в честь Похвалы Пресвятой Богородицы, в нем живут более 70 монахов, получающих при поступлении в монастырь греческое гражданство.