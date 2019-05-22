Президентское кресло показалось Зеленскому неудобным

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Новый президент Украины Владимир Зеленский, въезжая в свой кабинет, был разочарован рабочим местом главы государства в здании администрации. Его раздражение вызвало кресло, которым до него пользовался Петр Порошенко.

Команда Зеленского обнародовала в среду видео от первого лица о том, как проходил первый рабочий день Зеленского. Кроме прочего, на записи запечатлен момент, когда Зеленский впервые входит в свой кабинет и пробует усесться в кресло главы государства. Первой его реакцией стали слова: "Неудобно".

Сразу после этого Зеленский обратился к команде с напоминаем о своем желании переехать из здания администрации президента. "Я вот смотрю и думаю: так когда мы переезжаем?!" - обратился он к соратникам.

На видео также есть кадры, на которых Зеленскому перед инаугурацией задают вопрос о том, как быть президентом и оставаться человеком. "Пока все идет правильно", - ответил на него Зеленский.

Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая. Ранее он неоднократно высказывал мнение о необходимости переноса администрации президента из здания на улице Банковая в центре Киева в другое место и создании там открытого рабочего пространства вместо кабинетной системы.