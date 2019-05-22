ВЦИОМ: более половины россиян считают, что ЕГЭ дает равные шансы для поступления в вузы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более половины россиян (54%) согласны с тем, что ЕГЭ дает равные шансы поступить в хорошие вузы способным школьникам из разных регионов, причем среди тех, кто сдавал ЕГЭ лично, эта доля выше - 61%. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в среду.

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При этом, согласно материалам проведенного опроса, 37% респондентов, сдававших ЕГЭ, скорее не согласны с тем, что экзамен уравнивает шансы на поступление в хорошие вузы для абитуриентов из разных мест проживания.

Мнения относительно объективности процедуры оценки ЕГЭ разделились: 46% опрошенных считают, что проверка ЕГЭ независимыми экспертами повышает объективность оценки по сравнению с традиционным экзаменом у "своего" учителя, в то время как столько же респондентов (46%) скорее не согласны с данным утверждением. Однако среди тех опрошенных, кто имеет личный опыт сдачи ЕГЭ, 62% согласны с мнением о повышении качества оценки знаний.

В качестве основных достоинств ЕГЭ по сравнению с прошлой формой сдачи выпускных экзаменов респонденты отметили следующее: не нужно сдавать экзамены в институте (17%), можно подать сразу в несколько вузов (13%), более глубокая проверка знаний (12%), простота и объективность (по 8%). Главными недостатками ЕГЭ респонденты считают зубрежку и отсутствие творчества (21%), больше стресса и нервов (11%), а также тестовую систему (10%).

Примерно равное число опрошенных предпочитают или самостоятельную подготовку к экзамену, или с репетиром (на специализированных курсах) - 44% и 42% соответственно. К дополнительной помощи школьных педагогов обращались треть опрошенных (31%), а самостоятельную подготовку по материалам Открытого банка заданий ЕГЭ и других бесплатных интернет-ресурсов осуществляла примерно четверть (27%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4-5 мая 2019 года среди 3,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.