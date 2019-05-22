Власти Таганрога к 10 июня устранят замечания госэкспертизы по рекультивации полигона ТБО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая. /ТАСС/. Проект рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) на Николаевском шоссе в Таганроге, на котором периодически возникают возгорания, не прошел Главгосэкспертизу, замечания планируется устранить до 10 июня, сообщил на заседании в правительстве региона мэр города Андрей Лисицкий.

Ранее сообщалось, что проект рекультивации полигона в Таганроге уже готов и находится в Главгосэкспертизе.

"27 [мая] - выдача замечаний Главгосэкспертизы, 28-го проект поручений будет здесь. Срок устранения - 10 июня", - сказал Лисицкий.

Губернатор Василий Голубев напомнил, что год назад сообщалось о планах подготовить проект к сентябрю, после чего региональные власти обещали выделить средства на рекультивацию, однако проектно-сметная документация так и не была подготовлена. "Доложить 15 [июня] об этой теме лично в письменной форме. Если это не будет сделано, нам нужно будет подумать об ответственности тех, кто за это отвечает", - предупредил Голубев.

Как сообщалось ранее, на рекультивацию полигона уйдет не менее восьми лет, требуется около 1 млрд рублей. Общая площадь полигона ТБО - 27 га, он эксплуатируется больше 40 лет, возгорания стали фиксироваться в 2018 году. Крупный пожар произошел в октябре 2018 года, его площадь составила 1,5 тыс. кв. м, после чего было принято решение о рекультивации.