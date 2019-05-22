Комиссия Общественной палаты запустила онлайн-опрос об отношении россиян к ЕГЭ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по развитию науки и образования запускает онлайн-опрос для учеников, родителей учащихся и педагогов об их отношении к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом в среду сообщила пресс-служба ОП.

Как отметила инициатор опроса, первый зампредседателя комиссии ОП по развитию образования и науки Людмила Дудова, за время проведения ЕГЭ он претерпел довольно серьезные изменения.

"Каково сегодняшнее отношение общества к ЕГЭ? Нам важно узнать, каким родителям и учащимся видится качество экзаменационных материалов, организация процесса апелляций. Что думают россияне о предлагаемых вариантах контрольно-измерительных материалов, использованию компьютеров при проведении экзамена?" - приводит слова Дудовой пресс-служба.

Пройти опрос можно на сайте Общественной палаты до 30 июня.

В пресс-службе подчеркнули, что полученные результаты помогут понять, что стоит усовершенствовать в системе ЕГЭ, что необходимо сделать для повышения качества системной подготовки школьников и педагогов.