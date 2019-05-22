Песков: Минздрав не сигнализировал о проблемах с лекарствами, в том числе инсулином

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. В РФ налажена стабильная система лекарственного обеспечения и Минздрав не сигнализировал о каких-либо перебоях с лекарствами, в том числе - с инсулином. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации нескольких СМИ.

"Мне ничего неизвестно о перебоях с инсулином, мы обязательно справимся в Минздраве", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, касающийся информации о перебоях с инсулином в Саратове.

Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля данные в целом о проблемах с дорогостоящими лекарствами в ряде регионов страны, пресс-секретарь президента РФ заметил: "Минздрав не сигнализировал ни о каких чрезвычайных ситуациях в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами".

"Наоборот, налажена сейчас достаточно стабильно и эффективно работающая система", - заключил представитель Кремля.