Дефицит педагогов в российских школах к 2029 году составит 180 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Нехватка педагогов в российских школах к 2020 году составит 180 тыс. человек, по текущим данным, в школах работают 1,3 млн учителей, дефицит составляет 10-11%, сообщила журналистам в среду министр просвещения Ольга Васильева на форуме молодых педагогов в Выборге.

"К 2029 году не будет хватать 180 тыс. педагогов в школах. Сейчас ежегодно по контрольным цифрам приема на бюджет в педагогические вузы поступают 73 тыс. человек, из них только 33-34 тыс. доходят до школ <…> В школах работают 1 млн 308,5 тыс. учителей, примерно 10-11% не хватает в регионах", - сказала она.

Доля молодых педагогов, в возрасте до 29 лет, составляет только 5,5%, сказала министр, добавив, что изменение динамики в положительную сторону к 2029 году маловероятно. Васильева отметила приоритетность кадрового обеспечения школ.

"Мы понимаем, что для министерства [просвещения Российской Федерации], для страны важнейшей задачей является привлечение молодых педагогов в школы", - добавила Васильева.