Совфед одобрил закон, позволяющий людям с ВИЧ и гепатитом C усыновлять детей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, позволяющий людям с тяжелыми заболеваниями, такими как ВИЧ и гепатит C, усыновлять по решению суда уже проживающих с ними детей.

Документ направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 20 июня 2018 года, который счел неконституционной норму, не позволяющую стать усыновителями лицам, страдающим заболеваниями из утвержденного правительством перечня.

Как пояснила зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, в настоящее время законом установлены ограничения для лиц, которые хотят усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью. В частности, среди ограничений наличие у потенциального усыновителя заболевания, включенного в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения РФ.

"Закон наделяет суд полномочиями отступать от ограничения, связанного с заболеванием, когда в силу сложившихся обстоятельств ребенок в этой семье уже проживает, в его интересах, чтобы он был усыновлен именно этими лицами. Он дает возможность детям быть усыновленными людьми, которые страдают заболеваниями, включенными в перечень", - сказала Мизулина.

В указанный перечень заболеваний решением правительства также включены туберкулез, онкозаболевания, психические расстройства, наркомания, токсикомания, алкоголизм и заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.