Улюкаев в колонии ведет литературный кружок и пишет стихи

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет колонии за взятку, не жалуется на условия содержания в исправительной колонии №1 в Тверской области. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Виктория Бурковская.

"Он не имеет жалоб на условия содержания. Насколько я знаю, за ним нет нарушений, нарушений его прав администрация также не допускает. Он работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи", - сказала Бурковская.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина в размере $2 млн.