В Керчи похоронили мужчину и его дочь, погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Двух жертв авиакатастрофы с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево - Евгения Новикова и его дочь Софию - похоронили на родине в Керчи в среду, сообщил ТАСС замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

"Отец и его дочь были захоронены сегодня. Перед этим состоялось отпевание в одном из старинных храмов города - Успения Пресвятой Богородицы. Помощь в похоронах была полностью предоставлена городской администрацией", - сказал собеседник агентства.

Новиков был начальником медсанчасти № 120 в Снежногорске (входит в ЗАТО Александровск), родом из Керчи, часто бывал в родном городе, где живет его брат.

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, десять пострадавших находятся в больницах.

После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.