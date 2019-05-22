РГО открыло выставку этнографии кавказских народов в "Точке кипения" в Нальчике

НАЛЬЧИК, 22 мая. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) представило выставку этнографии народов Кавказа из своего золотого фонда в рамках работы университетского центра коллективной работы "Точка кипения" при Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ), сообщил ТАСС в среду директор департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов.

Коворкинг центр в вузе стал одним из 12, открытых по всей стране и созданных при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках программы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"В таком формате мы работаем впервые, совместили открытие "Точки кипения" и нашей выставки, это для нас очень интересно. Проект "Золотой фонд Русского географического общества" запущен с прошлого года и включает в себя фонды, собираемые с 1845 года. Коллеги из Кабардино-Балкарии запросили материалы по этнографии кавказских народов, здесь уникальные кадры, которых нет ни в одном фонде: как одевались, как жили народы Кавказа, какие у них семьи были, как они формировались. Народы Кавказа уникальные, Кавказ многонациональный - это главное показать в этой выставке, это суть", - сказал Корлыханов.

На выставке представлены 20 стендов копий материалов фонда РГО, которые останутся в республике, на площадке "Точки кипения" будут экспонироваться в течение месяца, а затем будут демонстрироваться в домах культуры республики.

Первая конференция в "Точке кипения" КБГУ

В среду в "Точке кипения" КБГУ проходит первое мероприятие. "Это новая форма коллективных площадок, на которой имеется возможность встретиться всем, кому интересно развитие своего региона, своего вуза, своего города", - отметил ректор КБГУ Юрий Альтудов, приветствуя участников конференции, посвященной открытии площадки.

Приоритетными направлениями деятельности "Точки кипения" в КБГУ станут повышение инвестиционной привлекательности региона, подготовка кадров для цифровой экономики, цифровизация промышленности, компьютерный инжиниринг, цифровое проектирование, информационная безопасность, информационные технологии в медицине и проекты для рынка Technet и Healsnet НТИ. Сейчас у учебного заведения есть договоренность с партнерами о реализации на базе "Точки кипения" девяти проектов.

В течение дня российские эксперты по проектированию, цифровой экономике, по возможностям быстрейшего внедрения с учетом интереса в сети крупных структур проводят цикл лекций и мастер-классов по своей проблематике. К участию из республики приглашены все желающие, не только студенты, все жители города Нальчика, республики, представители образовательных учреждений, научных центров, власти и бизнес сообщества.

Коворкинг центры

"Точки кипения" предназначены для ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков. В таких центрах они могут делиться опытом, результатами деятельности, совместно прорабатывать новые модели развития.