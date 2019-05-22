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Увольнение журналистов "Коммерсанта"
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Матвиенко заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов "Коммерсанта"

Спикер Совета Федерации заявила, что давить на СМИ не в ее стиле
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Пресс-служба Совета Федерации РФ
Описание
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в среду, что не имеет никакого отношения к увольнению ряда журналистов издания "Коммерсантъ" после публикации статьи о возможной смене спикера верхней палаты парламента.

"Я никогда никому не звонила, не давила. Это знают в сообществе журналистов, это знают руководители СМИ, они помогут подтвердить. Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно", - сказала Матвиенко журналистам.

"Так ведут себя истеричные люди. Я не отношу себя к ним. Я не пользовалась телефонным правом и в данном случае. Я не звонила и ни на кого не давила, заявляю это ответственно", - добавила она.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияУвольнение журналистов "Коммерсанта"
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