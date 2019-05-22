Поиском пропавшего в Южной Осетии леопарда Эльбруса займется спецэкспедиция

ТАСС, 22 мая. Экспедиция по поиску переднеазиатского леопарда (кавказского барса) Эльбруса, который пропал из виду в дикой природе Южной Осетии, стартовала в среду, сообщил ТАСС координатор проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и компании "Русгидро" по восстановлению леопардов в Северной Осетии Артур Алибеков.

"Сегодня по инициативе проекта ИПЭЭ РАН и "Русгидро" стартовала экспедиция по поискам ошейника Эльбруса и сбору данных с последних известных локаций его местонахождения. В ее составе порядка семи человек, это специалисты-охотоведы и ученые-зоологи трех регионов Кавказа - Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, а также сотрудники МЧС. У каждого участника экспедиции свои функциональные обязанности: кто-то занимается прокладыванием маршрутов на местности, кто-то отвечает за пеленгование сигнала с ошейника, кто-то занимается исследованием следов животных и описанием местности. Есть те, кто отвечает за обеспечение безопасного восхождения и спусков в ущелья", - сказал он.

Экспедиция продлится до 10 дней. Предстоит пройти очень сложный маршрут и совершить ряд восхождений в приграничных с Северной Осетией горных районах Южной Осетии, к тем местам, откуда в ИПЭЭ РАН поступили последние сообщения о перемещениях хищника с его спутникового ошейника, уточнил Алибеков.

"Участники экспедиции оснащены всем необходимым, есть и спутниковые телефоны для оперативной связи с учеными из Москвы, и пеленгатор УКВ сигналов, который должен точно уловить положение ошейника леопарда на местности, кошки, веревки, обвязки для подъемов на скальные массивы и спусков и многое другое. Очень важно найти спутниковый ошейник, содержащий детальные данные о поведении Эльбруса до поступления необычных сигналов. На их основании можно будет сделать обоснованные выводы о том, что все же случилось. Возможно, он скинул ошейник в процессе передвижения, и тогда мы продолжим работу по мониторингу с помощью сети фотоловушек, чтобы понять, куда леопард конкретно направился", - добавил собеседник агентства.

В начале года сигнал со спутникового ошейника Эльбруса, который через 5 месяцев после выпуска в природу Кавказа перешел через Главный Кавказский хребет в Южную Осетию, стал поступать только с одной точки. Это свидетельствовало либо о сбоях в работе передатчика, либо о том, что хищник его сбросил, либо о каком-то происшествии с животным.

Участники первой зимней экспедиции по поиску повторяющихся координат в сообщениях не смогли пройти намеченный путь из-за сложности рельефа, аномально большого количества снега, выпавшего в этом году в горах, и высокой лавиноопасности, добавил координатор проекта.

О программе восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950 годам его численность резко сократилась, во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека. В 2005 году специалистами Российской академии наук и WWF России была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.

Ученые имеют информацию о трех леопардах, обитающих сегодня в дикой природе российского Кавказа. Это самцы Ахун и Артек на западном Кавказе, а также самка по кличке Волна, выпущенная в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии.

Один из выпущенных в июле 2016 года на территорию Кавказского госзаповедника самцов по кличке Килли, недавно был обнаружен погибшим на территории Абхазии. Теперь утерян и след Эльбруса. Выпущенные в дикую природу переднеазиатские леопарды, выращенные в Сочинском центре восстановления популяции леопардов, - это только первые шаги по созданию новой популяции, на Северном Кавказе должно быть не менее 50 леопардов.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). В Северной Осетии финансовую поддержку программы восстановления популяции оказывает компания "Русгидро".