Путин считает самоуправством отказ собственников предприятий от диалога с профсоюзами

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил собственников предприятий о недопустимости отказа от взаимодействия с профсоюзами.

"Бывает так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, препятствуют иногда деятельности профсоюзной организации", - констатировал глава государства, выступая на Х Съезде Федерации независимых профсоюзов России. По его мнению, "такие самоуправство, произвол, безусловно, недопустимы". Путин указал, что прокуратура должна пресекать подобные факты.

Президент обратил внимание на тот факт, что в этом году отмечается вековой юбилей Международной организации труда. "Ее идеи, ценности о расширении возможностей занятости, о социальном партнерстве последовательно реализуются в нашей стране", - отметил он, добавив, что власти ведут работу в этом направлении вместе с профсоюзами. Глава государства считает профсоюзы весьма влиятельной силой гражданского общества, поскольку они имеют все возможности защищать трудовые права граждан.

Путин подчеркнул важность взаимодействия профсоюзов с властями. "Там, где профсоюзные организации действуют активно и вместе с тем ответственно, содержательно, создается эффективная система коммуникации между трудовыми коллективами и работодателями, результативно решаются вопросы, связанные с повышением заработной платы, улучшением условий труда", - констатировал он. При этом президент заметил, что "урегулирование вопросов трудовых отношений не бывает простым". "Зачастую интересы работодателей и профсоюзов, отстаивающих интересы наемных рабочих, кардинально расходятся", - сказал он.

Президент напомнил о проводимых государством преобразованиях, цель которых - обеспечить увеличение заработных плат, улучшить условия труда. По его мнению, для профсоюзов, как и для работодателей, важно вместе добиваться выполнения этих целей. Однако Путин призвал при этом "избегать невыполнимых претензий и искусственной консервации проблем".

Также президент поручил правительству страны и властям регионов активизировать сотрудничество с работодателями и профсоюзами по проблемам соблюдения прав трудящихся.

"Хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов: необходимо не откладывая активизировать работу в формате "Власть - работодатели - профсоюз", задействовать возможности трехсторонних комиссий на всех уровнях, - сказал глава государства. - Словом - наладить постоянный, заинтересованный, продуктивный диалог, сделать все необходимое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан, чтобы всегда была адекватная реакция на все случаи бездушного отношения к людям".

Путин назвал профсоюзы базовой общественной структурой, главной миссией которой является защита человека труда. "И чтобы сегодня в полной мере соответствовать этому предназначению, необходимо идти в ногу со временем: успевать за инновациями на производстве, за стремительным развитием передовых технологий, за появлением абсолютно новых профессий и грядущими изменениями в трудовых отношениях, они неизбежны", - добавил российский лидер. Он отметил, что развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и внедрения их в современную практику, но с учетом уже наработанного опыта.

"Дух коллективизма, энтузиазм, сплоченность всегда были и остаются отличительными чертами профсоюзного движения и нашего национального характера", - подчеркнул президент. Он заметил, что эти черты всегда останутся востребованными в стране.

Российский лидер указал, что власти должны помогать профсоюзам отстаивать права трудящихся, в этом случае речь о вмешательстве в дела бизнеса не идет.

"Государство, власти в любом случае обязаны оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан. Ни о каком давлении, вмешательстве в дела бизнеса здесь в принципе речь не идет", - сказал Путин.

По его словам, требования и нормы российского трудового законодательства абсолютно одинаковы и для частных, и для государственных предприятий и организаций.

Одним из важнейших направлений совместной работы государства и профсоюзов Путин назвал совершенствование механизмов социального партнерства.

"В ближайшие годы ситуация в экономике, в структуре занятости, на рынке труда в целом будет неизбежно меняться", - сказал Путин. Он отметил, что процесс трансформации, связанный с обновлением производства, уже идет. "И проблемы, возникающие в этой связи в области социально-трудовых отношений, нужно, конечно, решать своевременно. Это значит - предвидеть, опираясь на прогнозы ученых, экспертов. Поэтому значимость переговоров, поисков компромиссов, взаимоприемлемых подходов, будет только расти",- добавил президент.

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