Эксперт: потребность в пересадке органов в РФ в 10 раз превышает текущее число операций

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Потребность в различных видах трансплантации органов в России в 10 раз превышает проведенное в 2018 году количество операций - 2193. Об этом сообщил в среду ТАСС директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, главный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

"[В 2018 году] 2193 операции [по пересадке органов] удалось сделать, но на [более чем] 146 млн человек населения [России] - это мало. Минимальная потребность раз в десять больше", - сказал Готье, который приехал в Красноярск для участия в межрегиональной конференции трансплантологов.

По его словам, с 2016 года в России наблюдается ежегодный рост количества операций по пересадке органов на 200 единиц. "Мало, но тенденция есть", - отметил он.

В Красноярске 23-24 мая пройдет межрегиональная конференция трансплантологов, на которой специалисты обсудят состояние донорства и трансплантации в России, правовые вопросы изъятия органов, их консервации, эксплантации, а также детское донорство.