В Москве осужден киллер из 90-х, ошибочно расстрелявший автомеханика вместо бизнесмена

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 9,5 года колонии киллера из 90-х Роберта Березина, по ошибке расстрелявшего водителя вместо бизнесмена. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Приговором суда Роберту Березину назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Иванова.

В августе 1997 года Березин с соучастником Андреем Китовым согласились убить бизнесмена за 58 млн рублей ($10 тыс.). Утром 19 сентября 1997 года соучастники в подъезде жилого дома по Бутырской улице не менее 28 раз выстрелили в мужчину, ошибочно приняв его за бизнесмена. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Березин скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В августе 2018 года он был задержан.

"В ходе предварительного следствия Березин полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении", - сообщила представитель ГСУ.

В 1999 году за данное убийство осужден сообщник Березина Андрей Китов. В рамках предварительного следствия также были установлены двое заказчиков данного убийства, дело прекращено в связи с их смертью.