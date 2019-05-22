Московский омбудсмен попросила прокуратуру проверить творчество группы "Френдзона"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила ТАСС в среду, что после поступления жалоб от жителей попросила прокуратуру проверить творчество музыкальной группы "Френдзона".

"Обращения поступили от родителей, просто от москвичей, граждане жалуются, что в клипах группы есть призывы к суициду, дети курят и пьют алкоголь. В соответствии с законом, получив обращения, я направила их в прокуратуру, жду, какие придут ответы после экспертизы. Я попросила дать экспертное заключение, угрожают ли клипы безопасности наших детей. Пока что из прокуратуры мы получили промежуточный ответ: они просят продлить срок рассмотрения, чтобы эксперты смогли изучить материал", - сказала Потяева.

Она отметила, что сама также ознакомилась с творчеством этой группы и была "в ужасе". В частности, по ее словам, жалобы поступали на клип "Девственница".

Реакция городских властей

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения Москвы, ведомство рекомендовало приемным родителям и опекунам с осторожностью отнестись к творчеству музыкальной группы "Френдзона".

"Мы обратились с просьбой к опекунам, попечителям и приемным родителям внимательно отнестись к творчеству группы "Френдзона" после письма из прокуратуры города Москвы. Им в свою очередь написала уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева о том, что видеоклипы группы содержат информацию, причиняющую вред здоровью и развитию и представляющую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних детей. Она попросила взять на контроль данную ситуацию и оказать содействие в наложении запрета на проведение концертов группы на территории столицы", - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя департамента Екатерины Бербер.

По ее словам, обращение департамента носило рекомендательный характер.

Российская группа "Френдзона" была создана в апреле 2018 года. Группа выпускает песни в стилях поп-панк, трэп-бит и сити-панк.