В Кемерове на месте недостроенной гостиницы возле "Зимней вишни" возведут торговый центр

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Строительство нового торгового центра ведется в Кемерове на месте недостроенной гостиницы, недалеко от сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня". Внешнюю отделку нового комплекса планируется закончить к 1 сентября, сообщил ТАСС в среду глава региона Сергей Цивилев.

Ранее предприниматели обратились с открытым письмом к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, в котором попросили главу региона вмешаться в ситуацию с закрытием крупного торгового центра "Лапландия" в Кемерове. Из-за приостановления работы ТЦ рабочих мест лишились более 2,5 тыс. человек.

"Рядом много лет находились сваи когда-то строящейся гостиницы, строительство которой остановилось в кризис 2008 года. Мы нашли в Кузбассе целую группу патриотов, которые выкупили [объект] у предыдущих собственников, они приступили к стройке и уже к 1 сентября построят двухэтажный большой торговый комплекс", - сказал Цивилев.

Он добавил, что так как комплекс строится вблизи сквера памяти на месте "Зимней вишни", его внешняя отделка должна быть закончена к моменту открытия мемориала - 1 сентября. При этом отделочные работы внутри ТЦ будут продолжаться.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, в результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, расследование одного из них завершено и передано на рассмотрение в суд.