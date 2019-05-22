Халяльный торт "Казань" поступит в продажу к чемпионату WorldSkills

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Фирменный торт "Казань" представили в столице Татарстана, блюдо, приготовленное по стандартам хяляль, поступит в продажу к мировому чемпионату по профмастерству WorldSkills Kazan 2019. Об этом в среду сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"В столице Татарстана появился новый гастрономический символ - халяльный торт "Казань", оформленный с использованием айдентики [фирменного стиля] города. Лакомство весом 1 кг 800 г появится в продаже к мировому чемпионата WorldSkills Kazan 2019", - говорится в сообщении.

В основе блюда - восстановленная рецептура торта с тем же названием, разработанная около 50 лет назад. В составе десерта - национальное блюдо чак-чак, кырт (сушеный творог), сухофрукты.

Сейчас торт "Казань" проходит обязательную сертификацию, в том числе - в комитете по стандарту халяль и управлении Роспотребнадзора по Татарстану. Выпекать десерт планируют на мощностях кондитерского цеха "Лакомка" в Казани.

Халяль - продукты или услуги, производимые или предоставляемые согласно нормам шариата. Термин применяется к сфере питания, услуг, финансирования, изготовления косметики и других

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В нем примут участие конкурсанты более чем из 60 стран мира. Они будут соревноваться в 56 компетенциях.