В Астрахани спустили на воду спасательно-буксирное судно СБ-742 для ВМФ России

ТАСС, 22 мая. Торжественная церемония спуска на воду спасательно-буксирного судна СБ-742 прошла на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод АО "Центр судоремонта "Звездочка" . Об этом сообщила в среду пресс-служба центра (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)

"СБ-742 строится по заказу Министерства обороны РФ", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, спасательно-буксирное судно СБ-742 проекта 22870 (разработка нижегородского КБ "Вымпел") предназначено для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме этого, судно может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы.

Закладка судна состоялась 15 ноября 2016 года. В серии спасательно-буксирных судов проекта 22870 это уже шестой заказ для астраханских корабелов. Головной буксир СБ-45 этого проекта был передан ВМФ в 2014 году.