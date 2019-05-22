Законопроект, упрощающий привлечение иностранцев к WorldSkills, приняли в I чтении

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума в первом чтении приняла проект закона, который упрощает порядок работы иностранных граждан в ходе подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills, сообщила в среду пресс-служба Минтруда России.

"Законопроект предусматривает право организации привлекать и использовать иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации на период подготовки и проведения этих чемпионатов без получения разрешений на привлечение и использование иностранных работников", - цитирует пресс-служба первого замглавы Минтруда РФ Алексея Вовченко, который выступил на пленарном заседании Государственной Думы.

"Для применения указанных преференций перечень чемпионатов по профессиональному мастерству, периоды их подготовки и проведения на территории Российской Федерации будут определяться правительством РФ", - отметил он.

В ведомстве напомнили, что в августе в Казани планируется проведение мирового, а в 2022 году в Санкт-Петербурге - европейского чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.