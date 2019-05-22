Около 1,7 млрд руб. направят на спортивную инфраструктуру в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Ростовской области выделят около 1,7 млрд рублей на строительство и модернизацию инфраструктуры для занятий спортом до 2024 года. Об этом в среду ТАСС сообщил глава региона Василий Голубев.

"До 2024 года в развитие спортивной инфраструктуры области будет вложено около 1,7 млрд рублей. Развитие инфраструктуры спорта также ведется с привлечением внебюджетных инвестиций", - сказал Голубев.

По его словам, в ближайшие годы планируется возведение физкультурно-оздоровительных комплексов в Константиновске, Шахтах и Ростове-на-Дону, двух крытых футбольных манежей в Ростове, двух стадионов с искусственным покрытием и легкоатлетическим ядром в Ростове и Таганроге. Кроме того, запланировано строительство тренировочного ледового катка в Ростове-на-Дону.

"Задачи поставлены серьезные. При строительстве спортивных сооружений должен быть самый строгий контроль", - уточнил губернатор Ростовской области.

По данным пресс-службы губернатора, в настоящее время около 1,8 млн человек в Ростовской области систематически занимается физкультурой и спортом, что составляет 44,8% от общей численности жителей области.