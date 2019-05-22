DM: в Китае женщина оплатила покупку Volkswagen Passat мелочью

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. В Цанчжоу (провинция Хэбэй) китаянка оплатила покупку автомобиля Volkswagen Passat мелочью. Стоимость машины - 190 тыс. юаней ($27,5 тыс.). Женщина привезла в автосалон 66 мешков с мелочью на сумму 131 492 июня (свыше $19 тыс.). Об этом сообщает газета Daily Mail.

В течение трех дней 17 сотрудников разбирали монеты. После они упаковывали их в бумажные рулоны и укладывали в ящики для последующей доставки в банк.

Известно, что китаянка владеет небольшой закусочной, где клиенты рассчитываются мелкими деньгами. Остаток суммы - почти $8,5 тыс. - она перевела продавцам через интернет.