Ленинградская область готовит региональные меры поддержки программы "Земский учитель"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая, /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют разработать региональные меры финансовой поддержки программы "Земский учитель", сообщил в среду журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы сейчас рассматриваем два варианта поддержки программы "Земский учитель". Первый вариант - это доплата к этой сумме, которая необходима для приобретения отдельного жилья, но мы хотим остановиться именно на однокомнатном жилье ... как бы гарантированная минимальная жилая площадь. Второй вариант - мы просто зеркально выставим определенную сумму, которую будем из бюджета Ленинградской области давать дополнительно к федеральной сумме, для того, чтобы эта программа была более интересна", - сказал Дрозденко на Всероссийском форуме молодых учителей в Выборге.

В феврале президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу "Земский учитель" с 2020 года. Она предусматривает единовременные выплаты в размере 1 млн рублей педагогам, которые переедут работать в села и малые города.

Дрозденко отметил, что лучший вариант поддержки определят финансисты и депутаты Заксобрания региона.

Ранее на форуме министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что федеральные власти также рассматривают возможность отмены НДФЛ для участников программы. Она отметила, что участник программы должен отработать в выбранной школе не менее 5 лет. Оценивать кандидатуры будет специальная региональная комиссия совместно с комиссией министерства.

Васильева напомнила, что, по прогнозам, нехватка педагогов в российских школах к 2020 году может достичь 180 тыс. человек. Сейчас в школах работают 1,3 млн учителей, дефицит составляет 10-11%.