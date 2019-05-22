{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Prada отказывается от использования меха

Глава модного дома Миучча Прада подчеркнула, что исследования и разработка альтернативных материалов позволят марке достичь новых горизонтов креативности
Описание
© AP Photo/Kin Cheung

РИМ, 22 мая. /ТАСС/. Итальянский дом мод Prada отказывается от использования меха животных при изготовлении одежды и аксессуаров. Как сообщает в среду агентство ANSA, мех выйдет из обихода модельеров дома, начиная со следующей женской коллекции весна/лето 2020.

На эту тему

"Исследования и разработка альтернативных материалов позволят нашей марке достичь новых горизонтов креативности", - заявила наследница и бессменный глава дома Миучча Прада. По ее словам, данное решение крайне важно для ее группы, которая опирается на "инновационные технологии и ценности социальной ответственности".

Ранее от использования меха отказались многие другие представители мира моды. Среди них - итальянские компании Giorgio Armani и Versace, а также международные марки Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren и британские модельеры Вивьен Вествуд и Стелла Маккартни.

При этом не планируется снимать с продажи старые меховые изделия Prada, которые можно будет приобретать из прежних коллекций, пока они все не будут распроданы, уточняет агентство.

Теги
Италия
Котюков доложил Путину, как в вузах создаются наилучшие условия для инвалидов
В частности, для них отменено требование по предоставлению обязательной рекомендации медико-социальной экспертизы
Читать полностью