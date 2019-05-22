Боярский, Гостюхин и Ливанов примут участие в закладке аллеи звезд в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Аллея звезд, на которой появятся деревья, посаженные российскими и зарубежными деятелями кино, будет заложена в Севастополе в рамках XXVIII Международного кинофорума "Золотой Витязь", сообщил журналистам в среду президент фестиваля Николай Бурляев.

"Завтра у нас будет передано в дар 100 деревьев, и мы заложим аллею "Золотого Витязя" - аллею звезд", - сказал Бурляев.

Он уточнил, что деревья переданы в дар от города Мичуринска. Около них будут установлены таблички с именами актеров, так как "топтать звезды ногами - не совсем правильно".

Согласно данным организаторов, закладка аллеи планируется 23 мая вечером в парке Анны Ахматовой на берегу моря. Среди 29 участников церемонии заявлены губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и глава ЛНР Леонид Пасечник, президент фестиваля Бурляев, заслуженный артист Украины и вице-президент фестиваля Алексей Колесник, вице-президенты фестиваля из Сербии Йован Маркович и Ивана Жигон, народный артист Беларуси и вице-президент фестиваля Владимир Гостюхин, народный артист Казахстана Талгат Теменов, кинорежиссер Иван Иванов из Болгарии. В числе российских артистов - Михаил Боярский, Аристарх Ливанов, Ольга Кабо и другие.

XХVIII Международный кинофорум "Золотой Витязь" проходит с 22 по 31 мая в Севастополе. В этом году кинофорум проводится в городе-герое в пятый раз и будет посвящен пятилетию воссоединения Крыма с Россией, 235-летию присвоения городу имени Севастополь и 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В программе будут представлены 181 художественный, документальный, анимационный, студенческий, дебютный и детский фильм из 24 стран мира.