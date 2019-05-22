Срок освидетельствования инвалидности паллиативным пациентам сократят до трех дней

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Период освидетельствования инвалидности для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, сократят с 30 до трех дней. Минтруд и Минздрав завершают подготовку соответствующей нормы, сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Сокращаем сроки признания инвалидности при оказании паллиативной медицинской помощи - тот закон, который долго обсуждался. Сейчас мы вместе с Минздравом подошли к окончательной стадии решения этого вопроса. Вот сейчас, когда у нас будет завершена работа над приказом, мы инвалидность будем назначать не в течение 30 дней, а в течение трех", - сказал он.

Министр напомнил, что уже сокращен срок предоставления технических средств реабилитации с 30 до семи дней.

О заочном предоставлении инвалидности

Количество случаев предоставления инвалидности в заочном порядке увеличилось за 2018 год на 45%, сообщил министр.

"Мы работаем над процедурой заочного назначения инвалидности при очевидных заболеваниях - мы прописали процедуру, это утверждено в документах, в соответствующих приказах, что не надо вообще проходить медико-социальную экспертизу для граждан с соответствующими заболеваниями. У нас за прошлый год практически на 45% случаев предоставления [инвалидности] в заочном порядке увеличилось", - сказал он.

Министр добавил, что был утвержден перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается бессрочно, при первом обращении, а детям - до 18 лет. В него вошли хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, цирроз печени, слепота, глухота, слепоглухота, детский церебральный паралич, фенилкетонурия у детей, парная ампутация области тазобедренного сустава.

Он отметил, что сейчас по поручению вице-премьера РФ Татьяна Голиковой ведется работа по бессрочному установлению инвалидности детям с сахарным диабетом до 18 лет. По действующему законодательству инвалидность устанавливается бессрочно только до 14 лет, напомнил Топилин.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что теперь, когда состояние здоровья тяжелое либо личное присутствие для инвалида невозможно в силу территориальной удаленности, решение об установлении инвалидности принимается заочно, на основании документов. "Например, к таким заболеваниям отнесены тяжелая сердечная и дыхательная недостаточность, злокачественные новообразования с метастазами, неустранимые стомы", - подчеркнули в министерстве.

О финансировании закупок средств реабилитации

Топилин отметил, что финансирование закупок технических средств реабилитации (ТСР) для инвалидов увеличено за последние пять лет с 20 до 30 млрд рублей.

"Я хочу сказать, что мы за последние годы на 10 млрд рублей увеличили обеспеченность ТСР. За пять лет с 20 до 30 млрд рублей финансирование достаточно серьезным образом увеличено", - сказал он.

Также министр отметил, что Минтруд подготовил законопроект о введении электронного сертификата на приобретение технических средств реабилитации для инвалидов. Это позволит индивидуализировать приобретение таких ТСР, сказал он. "Сейчас мы его [законопроект] согласовываем с администрацией президента", - заявил министр.