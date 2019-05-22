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Путин назвал поддержку инвалидов важнейшим показателем жизнеспособности общества

Президент подчеркнул, что "задавать камертон этого отношения" должно, прежде всего, правительство

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Государство должно служить камертоном в вопросах поддержки лиц с ограничениями по здоровью, так как это важнейший показатель жизнеспособности общества. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

"Вопрос о социальной поддержке инвалидов - это не проходной вопрос, не дежурный", - сказал Путин. Он отметил, что дело не только в том, что данная тема напрямую касается почти 12 млн граждан РФ с ограничениями по здоровью, но и в том, что она касается всего общества.

"Отношение к инвалидам - это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства в связи с ограничениями по здоровью", - подчеркнул президент РФ. По его словам, "задавать камертон этого отношения" должно само государство и, прежде всего, правительство.

"Поэтому, эти вопросы будем держать на постоянном контроле и возвращаться к вопросу, как мы исполняем принятые решения", - заключил глава государства.

Теги
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