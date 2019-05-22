СМИ: в Эстонии хакеры впервые смогли подделать электронное удостоверение личности

ТАЛЛИН, 22 мая. /ТАСС/. В Эстонии злоумышленникам впервые удалось подделать личные данные нескольких десятков жителей страны и использовать их для получения доступа к их счетам в банках и другой информации. Как сообщила газета Postimees, инцидент произошел в феврале, когда неизвестные разослали несколько десятков СМС жителям страны якобы от имени одного из действующих в стране банков с предложением обновить свои персональные данные.

Ссылка в СМС вела на страницу, визуально похожую на домашнюю страницу этого банка. Там пользователям необходимо было авторизоваться с помощью их мобильного электронного удостоверения личности (Mobiil-ID), введя два кода. Именно этих двух кодов оказалось достаточно, чтобы подделать личности жертв - мошенники создали себе новые аккаунты в приложении Smart-ID, которое позволяет подключаться к различным сервисам и услугам в Эстонии, и использовали его, в частности, для подключения к банковским счетам пользователей.

Суммарный финансовый ущерб от действий мошенников ограничился €1 тыс. Однако, как указывает издание, приложение Smart-ID используют более 2,2 млн человек, из них более 433 тыс. - в Эстонии.

Сбои в работе системы мобильного электронного удостоверения личности (Mobiil-ID) происходили в Эстонии и раньше: в начале мая, например, из-за такой поломки жители страны несколько часов не могли попасть в свой интернет-банк или использовать другие электронные услуги. Однако злонамеренное проникновение и кража личности случилась в Эстонии впервые, отмечает Postimees. Власти страны пока не прокомментировали случившееся.

Электронное государство

Эстония является одним из наиболее развитых электронных государств на планете. В настоящее время оно предлагает порядка 600 онлайн-услуг гражданам и 2,4 тыс. - бизнесу. Удостоверением личности, которое позволяет получать все эти услуги, в Эстонии является уникальная ID-карта, которая действует как онлайн-паспорт. С ее помощью жители страны могут дистанционно подписывать документы, оплачивать мобильный телефон и транспорт, голосовать на выборах, совершать банковские переводы, получать медицинские рецепты, следить за успеваемостью детей в школе и даже создать собственный бизнес, не отходя от компьютера.