Архангельская прокуратура обжаловала решение суда о референдуме по ввозу мусора

АРХАНГЕЛЬСК, 22 мая. /ТАСС/. Прокуратура Архангельской области обратилась в Верховный суд России с апелляцией на решение Архангельского областного суда от 25 апреля 2019 года, который признал незаконным постановление регионального собрания депутатов против проведения референдума о запрете ввоза мусора из других регионов на территорию Архангельской области. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Мы считаем, что решение о возможности проведения референдума не соответствует требованиям законодательства, именно поэтому мы внесли апелляционное представление в Верховный суд, мы обжалуем это решение областного суда. Мы полагаем, что вопросы обращения с отходами, в том числе их транспортировки, урегулированы федеральным законодательством, поэтому это не может выноситься на референдум", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Депутаты Архангельского областного собрания 27 марта на очередной сессии проголосовали против проведения референдума о запрете ввоза мусора из других регионов на территорию Архангельской области. По мнению депутатов, вопрос, вынесенный на референдум, не соответствует федеральному и областному законодательству. Суд обязал избирательную комиссию Архангельской области зарегистрировать инициативную группу по проведению в регионе референдума по вопросу запрета ввоза отходов из других субъектов РФ.

Ранее власти региона сообщили о планах по строительству экотехнопарка "Шиес" на одноименной железнодорожной станции в Ленском районе, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. В Архангельской области неоднократно проходили митинги против строительства полигона.