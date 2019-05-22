Котюков доложил Путину, как в вузах создаются наилучшие условия для инвалидов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования Михаил Котюков прогнозирует, что количество инвалидов, поступивших в вузы, в нынешнем году возрастет. На совещании в среду у президента РФ Владимира Путина глава ведомства доложил о мерах, предпринимаемых для повышения доступности высшего образования для людей с ограниченными возможностями по здоровью.

"Сохранена специальная квота, которая отводится для поступления в вузы для граждан с особенностями по здоровью, а также правилами приема зафиксированы особенности вступительных испытаний", - отметил Котюков. По его словам, "дети - инвалиды, а также инвалиды второй группы имеют право обучаться на подготовительных отделениях в вузах за счет средств федерального бюджета". Министр подчеркнул, что отменено требование по предоставлению обязательной рекомендации медико-социальной экспертизы для обучения в университетах и сняты ограничения на количество вузов, в которые можно подавать документы на поступление. Руководитель ведомства уточнил, что инвалиды, как и все остальные абитуриенты, могут подавать документы в пять вузов на три образовательные программы в каждом.

Котюков сообщил, что "прием [инвалидов в вузы] ежегодно увеличивается: в 2016 году поступило 6 тыс. человек, в 2018 - 7,5 тыс.". "Думаю, что в этом году показатели будут также улучшаться", - сказал он. Министр констатировал, что на данный момент в российских вузах обучаются 23 тыс. инвалидов, для них в институтах и университетах создается безбарьерная среда.

По оценке Котюкова, наиболее сложная проблема - трудоустройство инвалидов. Для ее решения подготовлена "типовая программа, которая должна обеспечивать разработку лучших практик сопровождения трудоустройство выпускников". Глава ведомства отметил, что сейчас завершается разработка системы мониторинга трудоустройства выпускников в целом и инвалидов в частности.

"В преддверии вступительной кампании мы направили дополнительные рекомендательные письма в университеты с просьбой обратить внимание на необходимость создания всех специальных условий, которые требуются для поступления инвалидов. Также будет организована "горячая линия" в министерстве, куда можно будет обратиться по любым вопросам, связанным с поступлением", - заверил министр.