Число отдохнувших на Кубани детей в 2019 году увеличится более чем на 40%

КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/. Санатории и лагеря в Краснодарском крае в период летней оздоровительной кампании в 2019 году примут почти 780 тыс. детей, сообщили в пресс-службе регионального законодательного собрания. Это примерно на 44% больше, чем в 2018 году.

"В текущем году организованным отдыхом, оздоровлением и активными формами детско-юношеского туризма планируется охватить порядка 780 тыс. ребят, из которых 580 тыс. - кубанские дети. Их будут готовы принять 1688 организаций, в числе которых круглогодичные и сезонные лагеря, детские лагеря труда и отдыха. Всего на оздоровительную кампанию 2019 года планируется направить свыше 2,1 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в 2018 году на Кубани отдохнули и прошли оздоровление более 540 тысяч школьников, на эти цели было выделено более 2 млрд рублей. Таким образом, охват детей в период летней оздоровительной кампании увеличился более чем на 40%.

Министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша сообщил ТАСС, что в этом году также "отдохнут и поправят здоровье более 170 тыс. кубанских ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации".

В законодательном собрании Краснодарского края состоялось совещание, посвященное началу курортного сезона на Кубани. Ранее сообщалось, что гостям будут доступны около 100 км комфортных пляжей на побережьях Азовского и Черного морей, летом отдыхающих будут принимать более 190 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц. Для гостей региона подготовлены более 620 объектов туристического показа, почти 300 экскурсионных и экскурсионных маршрутов.

В 2018 году турпоток на Кубани достиг рекордных показателей - 17 млн гостей, подобный рост стал возможным, в частности, благодаря проведению в регионе матчей чемпионата мира по футболу, который посетили более 800 тыс. гостей. Власти Краснодарского края заявляли, что в 2019 году планируется не только удержать показатель на том же уровне, но и увеличить поток туристов, для этого проводятся мероприятия по благоустройству, разработаны новые турпродукты.