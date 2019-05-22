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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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Глава Свердловской области заявил, что после опроса предстоит найти новое место для храма

Евгений Куйвашев отметил, что конфликт вокруг строительства храма исчерпан
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Михаил Метцель/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Строительство собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга после данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исключено. Об этом написал на своей официальной странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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"Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - написал он.

Куйвашев добавил, что при выборе места строительства были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. "Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга. Вы знаете, что администрация Екатеринбурга сейчас собирает предложения горожан по поводу нового места строительства храма святой Екатерины. Затем будет проведен опрос жителей Екатеринбурга", - отметил он.

Ранее сообщалось, что более 50% жителей Екатеринбурга выступили за перенос строительства собора Святой Екатерины из сквера в центре города. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду, 58% считают, что храм должен быть построен в другой части города. На прямой вопрос, является ли сквер у Театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное.

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Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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