Глава Свердловской области заявил, что после опроса предстоит найти новое место для храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Строительство собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга после данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исключено. Об этом написал на своей официальной странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - написал он.

Куйвашев добавил, что при выборе места строительства были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. "Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга. Вы знаете, что администрация Екатеринбурга сейчас собирает предложения горожан по поводу нового места строительства храма святой Екатерины. Затем будет проведен опрос жителей Екатеринбурга", - отметил он.

Ранее сообщалось, что более 50% жителей Екатеринбурга выступили за перенос строительства собора Святой Екатерины из сквера в центре города. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду, 58% считают, что храм должен быть построен в другой части города. На прямой вопрос, является ли сквер у Театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное.