Остров Донуса первым в Греции отказался от использования одноразовых изделий из пластика

АФИНЫ, 22 мая. /ТАСС/. Остров Донуса в Эгейском море стал первым в Греции, отказавшимся от использования одноразовых изделий из пластика. Об этом сообщила Ангелики Козмопулу, исполнительный директор Общественного фонда имени Афанасия Ласкаридиса, выступая в эфире радиостанции Афинского и Македонского агентства новостей Praktorio 104.9 FM.

Козмопулу рассказала о специальной программе по очистке побережий и акватории моря (Sea Change Greek Islands program), которая реализуется на нескольких островах Греции. Целью кампании является полный отказ от таких изделий. По словам Козмопулу, благодаря данному проекту "Донуса с апреля стал первым островом в Эгейском море без пластика".

"На этом острове посетитель не найдет даже пластиковую соломинку, потому что их не продают в местных магазинах и не дают вместе с напитками в барах и кафе, - сказала она. - Мы всех убеждаем, что, пока не наступила экологическая катастрофа, нужно в рамках профилактики повторно применять, насколько это возможно, любые пластмассовые изделия, то есть носить с собой свою бутылку, свой стакан, использовать меньше пластиковых соломинок. Это довольно бесполезный аксессуар, им пользуешься в течение трех-четырех минут, а потом он накапливается в природе и распадается лишь в течение 200 лет".

Исследователи не так давно обнаружили неразложившиеся полиэтиленовые пакеты на глубине 2,2 км в Средиземноморье. По информации техасского бизнесмена Виктора Весково, во время погружения в глубоководном аппарате Limiting Factor на дне Марианской впадины на глубине 10927 м он заметил следы загрязнения океана - пластиковый пакет и обертки от конфет. В этой связи, по мнению Козмопулу, мировая общественность стала на шаг ближе к тому, чтобы осознать важность предупреждений ученых об экологических угрозах.

Sea Change Greek Islands

"Мусор и фрагменты загрязняющего воды пластика обычно передвигаются быстрее, чем люди. Это загрязнение достигло тех мест, куда люди еще не добрались, оно разрушает ощущение девственного пространства и создает очень много проблем для человеческого существования, проблем для нашего нынешнего и будущего здоровья", - сказала Козмопулу. Она пояснила, что именно поэтому ее фонд уже второй год подряд реализует программу Sea Change Greek Islands на 10 островах Кикладского архипелага в южной части Эгейского моря: Донусе, Сикиносе, Анафи, Ираклии, Схинусе, Куфониси, Аморгосе, Фолегандросе, Кимолосе и Серифосе.

"Работа начинается с очищения берегов и водных глубин, чтобы как можно больше сократить ущерб, который уже был нанесен, в то же время наши специалисты занимаются профилактикой. В рамках проекта проводятся образовательные мероприятия для детей в школах, реализуется специальная программа Citizen Science для подростков, чтобы превратить их в защитников окружающей среды", - отметила исполнительный директор фонда.

По ее словам, участники программы стараются убедить всех жителей островов в том, что пластиковые одноразовые изделия являются главным фактором загрязнения моря, поэтому надо уменьшить степень их применения и вообще стараться от них отказаться. В этом деле фонду оказывают содействие представители местных администраций и деловых кругов, которые понимают важность данной кампании для экологии, а также для дальнейшего развития туризма.