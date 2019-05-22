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Детский омбудсмен Прикамья проверит информацию о заниженном проходном балле для мальчиков

Согласно фотографиям выписки из решения приемной комиссии, проходной балл в гимназии № 4 города Перми для мальчиков - 65,7 девочек - 69,1

ПЕРМЬ, 22 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова взяла на контроль ситуацию с приемом детей в первый класс в гимназию № 4 города Перми, где установили разные проходные баллы для девочек и для мальчиков. Об этом ТАСС в среду рассказала детский омбудсмен.

Информация о разных проходных баллах для девочек и мальчиков в гимназии № 4 города Перми появилась в нескольких местных СМИ.  В частности, были представлены фотографии выписки из решения приемной комиссии, в которой указан разный проходной балл для мальчиков - 65,7 - и девочек - 69,1.

"Взяла на контроль информацию, опубликованную в СМИ, о гендерной дискриминации при приеме детей в 1 класс в гимназию № 4 имени братьев Каменских города Перми. Ни в федеральном, ни в краевом законодательстве не предусмотрены никакие гендерные критерии отбора", - сказала она.

По словам Денисовой, прием детей в образовательные организации осуществляется на основании Федерального закона от № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в котором сказано, что условия приема для всех поступающих на обучение равны.

 

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