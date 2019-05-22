Российские школьники продемонстрируют навыки на WorldSkills Russia Juniors

На масштабной площадке "Казань Экспо" соревнуются 363 участника в возрасте от 12 до 16 лет. Одна из участниц - пятнадцатилетняя москвичка Венера Хуснутдинова из школы "Дмитровский". Рядом с ней - промышленный робот, больше похожий на гротескную руку, который она должна настроить и отладить под определенную технологическую задачу.

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Казани впервые объединил участников разных возрастных категорий, свои умения в течение недели здесь демонстрируют не только студенты, но и специалисты старше 50 лет, а также школьники.

"У нас был процесс автоматизации, как на производствах. Это похоже на то, как программируют робота для сборки автомобилей - имитация деятельности. А я вбивала данные в робота", - рассказывает Венера. По ее словам, запрограммировать робота - не самая сложная задача, но сложно уложиться по времени. "Основная задача: рассчитать полностью время, составить план, чтобы все четко было. Это сложная задача", - признается школьница.

Для Венеры участие в WorldSkills Russia Juniors уже третье по счету, поэтому чувствует она себя на площадке уверено, на лице улыбка, а рядом с роботом - не страшно. Говорит, что занимается робототехникой уже не первый год, заинтересовалась этим направлением в пятом классе. Сегодня она уже в восьмом, но интерес не пропадает.

"Каждый выбирает сам свою дорогу, я, наверное, уже с пятого класса я поняла, что создана для инженерии, я изначально познакомилась с 3D-принтерами, меня это все затянуло. Предложили попробовать роботов и меня это очень сильно заинтересовало, и вот я уже здесь работаю, тружусь. В следующем году можно попробовать в старшей категории, я как раз по возрасту прохожу в нее", - рассуждает школьница.

Первый опыт

По словам главного эксперта компетенции "промышленная робототехника" Григория Школьникова, задачи для юниоров хотя и имеют ограничения в силу их возраста, но все равно приближены к реальным условиям на производстве. "У них есть определенный рабочий день, но максимум четыре часа", - отметил эксперт. В его задачу как раз входит оценка работы Венеры, насколько правильно она настроила робота, все ли функционирует, выполнена ли технологическая задача.

"Это очень хорошая профориентация. Чтобы школьник в дальнейшем начал рассматривать себя как инженера, развиваться в этом направлении, то это надо начинать со школы, дальше этот ребенок уже может выбрать, куда ему пойти", - считает эксперт.

По его словам, участие в WorldSkills Russia Juniors помогает детям определиться с будущей профессией.

Профориентация

Как рассказал ТАСС руководитель направления юниоров Союза "Молодые профессионалы" Алексей Федосеев, направление юниоров развивается в России с августа 2017 года.

"Это не только и не столько резерв для соревнований, как в спорте, это скорее возможность попробовать себя в реальных условиях, погрузиться в настоящую профессиональную компетенцию, поработать с настоящим оборудованием. Это действительно очень хорошая возможность понять себя, понять свои ограничения, вот этим движение и ценно", - говорит Федосеев.

По его словам, у юниорского движения в России есть несколько важных задач.

"У нас действительно уровень профориентации пока очень низкий, качество этой профориентации и существующих инструментов очень низкое. Все это приводит к тому, что многие ребята заканчивают не те специальности, по которым дальше хотят работать, отчисляются из учебных заведений", - отметил Федосеев.

В свою очередь, предприятия постепенно снижают планку для тех, с кем они хотят работать, чтобы найти потенциальных сотрудников. Так, многие студенты уже понимают, где они хотят работать и даже параллельно с учебой работают. "Поэтому приходится вовлекать школьников, чтобы они пошли в эту индустрию, чтобы они открыли для себя программирование, инжиниринг и так далее", - добавил Федосеев.

Обратное проектирование

Заместитель главного эксперта WorldSkills Russia компетенции "реверсивный инжиниринг" Алексей Летуновский в руках держит две коронки от специальной машины для добычи алмазов. В левой руке - коронка со стертыми зубьями советского производства. В правой - созданная при помощи обратного проектирования.

"В начале мая были в Якутске, вот эта коронка от машинки, которая дробит породу, в которых добывают алмазы. Коронка стерлась, но больше ее не выпускают. У людей, которые добывают эти алмазы, старая машина. Они не могут найти и купить такую старую коронку, поскольку ее сняли с производства. Они дали свою старую, зубья все сбиты, вся скошенная, то есть она уже "не грызет" эту породу. Мы ее отсканировали, получили модель, сделали новую", - объяснил Летуновский.

Рядом с ним - шестнадцатилетний Вадим Кузнецов из Московской области. Учится он в колледже. Участвует в WorldSkills Russia Juniors уже в четвертый раз, поэтому делает все на автомате: взять деталь, отсканировать, получить модель, собрать. Говорит, что легче от этого не становится, задачи сложные.

Ему WorldSkills Russia Juniors дал возможность осознать, чем он хочется заниматься на самом деле. "В будущем планирую стать программистом", - говорит он, но прекращать участвовать в состязаниях в дальнейшем не собирается.

По словам генерального директора союза "Молодые профессионалы" Роберта Уразова, самое главное на таких соревнованиях - замотивировать ребенка к какому-либо виду деятельности. "Наверное, невозможно найти в мире государства, которые не заинтересованы в профессиональной ориентации детей. Вы знаете, это как ранняя профилактика любого явления. Если вы начинаете заниматься ранней профориентацией в возрасте, скажем так, до выхода на трудовую деятельность, то вы снимаете огромное количество рисков. И прежде всего, вы позволяете найти человеку любимую профессию", - уверен Уразов.

Чемпионат WorldSkills

В 2019 году финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" проходит с 20 по 24 мая в Казани на площадке международного выставочного центра "Казань Экспо", который был построен для проведения главного международного события года в России - мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Он пройдет в столице Республики Татарстан с 22 по 27 августа.

Финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей от 16 до 22 лет и школьников от 14 до 16 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. Кроме того, в эти же даты проходит новый чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills "Навыки мудрых" для специалистов старше 50 лет.