Эксперт: участие Путина в съезде профсоюзов говорит об их роли в диалоге власти и общества

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Выступление президента РФ Владимира Путина в среду на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) свидетельствует о том, что государство придает важное значение профсоюзному движению, в том числе как опоре в диалоге власти и общества. Такое мнение высказал ТАСС политолог Марат Баширов.

"В последнее время мы видим, что существует некий недостаток обратной связи между гражданами и властью. И мне кажется, что сигнал, который посылает президент (приехав на съезд ФНПР - прим. ТАСС), показывает, что профсоюзы должны стать опорой для диалога власти и граждан", - сказал Баширов.

Собеседник агентства напомнил, что профсоюзы являются одними из старейших общественных организаций, "пережили все трансформации и экономического устройства, и самого государственного строя, были и в царской России, и в СССР, действуют они и в современной России". "Они выполняют важную социальную функцию, так как занимаются безопасностью труда, культурой на производстве, проводят спортивные мероприятия, то есть они вовлечены в повседневную жизнь человека", - констатировал эксперт.

Это, полагает Баширов, предопределяет "большой потенциал" профсоюзов, которые могут "сделать так, чтобы диалог власти и граждан был более насыщенным, более детальным". И, несмотря на то, что президент говорил на съезде о социально-трудовых отношениях, сигнал об усилении диалога "касается всей политической системы России", убежден политолог.