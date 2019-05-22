СМИ: Диего Марадону задержали в аэропорту за долг перед его бывшей девушкой

ТАСС, 22 мая. Чемпион мира в составе сборной Аргентины и тренер мексиканского футбольного клуба "Дорадос" Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом в среду сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

По информации источника, причиной ареста стал судебный иск в отношении 58-летнего аргентинца, который подала его бывшая девушка Росио Олива. Олива утверждает, что Марадона должен ей €5,5 млн.

Согласно источнику, Марадона возвращался в Аргентину из Мексики. Полицейские задержали Марадону, а затем выдали официальное уведомление о судебном разбирательстве. Покинуть здание аэропорта Марадона смог после прибытия его адвоката Матиаса Морлы. Дата суда назначена на 13 июля.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006 года он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012), а 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года покинул этот пост. В сентябре 2018 года Марадона стал главным тренером клуба "Дорадос", мексиканскую команду он покинет по окончании сезона.