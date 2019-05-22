Ивановские коммунисты накажут депутата Тимофееву за оскорбление подписчика в соцсети

ТАСС, 22 мая. Ивановские коммунисты обсудят на специально собираемом совете поведение члена партии, депутата областной думы Юлии Тимофеевой, которая оскорбила в социальной сети "Одноклассники" одного из своих подписчиков. Пока же они посоветовали Тимофеевой извиниться и удалить свои оскорбления, рассказал ТАСС первый секретарь областного комитета КПРФ и руководитель фракции в региональном парламенте Александр Бойков.

Скриншот с оскорбительными высказываниями Тимофеевой в среду распространили несколько Telegram-каналов. Самыми мягкими выражениями, которые позволила себе депутат, стали "последний трус" и "редкостная истеричка".

"Сегодня прошло плановое заседание фракции КПРФ в Ивановской областной думе. И одним из вопросов мы обсудили поведение Юлии Петровны [Тимофеевой] - ей высказано предупреждение по фактам общения с гражданами и дана рекомендация извиниться перед теми людьми, которые были оскорблены в этом общении в сети "Одноклассники". Насколько мне известно, она это уже сделала", - сказал Бойков.

Он уточнил, что решение о возможном наказании примет Ивановская областная дума и региональная партийная организация. "Юлия Тимофеева является членом КПРФ, тема предана публичности, и соответственно, будет разбирательство в региональном отделении партии. У нас есть консультативный совет, состоящий из ветеранов партии, который рекомендует принять решения высшему руководящему органу партии. Такой совет в ближайшее время соберется, обсудит ситуацию, даст свои рекомендации", - пояснил собеседник агентства.

По его данным, мужчина, который провоцировал Тимофееву, уже удалил свои комментарии. "Мы со своей стороны проведем работу со всеми депутатами о том, что не должно быть неподобающего поведения - статус депутата накладывает определенные обязанности. И депутату Тимофеевой спуска тоже не будет, будет соответствующее наказание", - объяснил Бойков.