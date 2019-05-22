В Египте температура воздуха превысила 50 градусов

КАИР, 22 мая. /ТАСС/. Сильнейшая для мая жара зафиксирована в среду Египте. В Каире воздух прогрелся до 43 градусов, на солнце столбики термометра преодолели критическую для восприятия человека отметку в 50 градусов. Как сообщила метеорологическая служба страны, на юге ситуация еще тяжелее - там установилась 45-градусная жара. Чуть прохладнее на севере, в районе Средиземноморья - там, а также на Синайском полуострове в среду зафиксирована температура 37-40 градусов выше нуля.

Синоптики предупреждают, что в четверг ожидается дальнейшее ухудшение ситуации, жара достигнет своего пика. Так, в столичном регионе прогнозируют 46 градусов, Александрии - 39 при высокой влажности воздуха, на юге Египте - свыше 40. В этих условиях городские власти переводят транспорт на особый режим работы, в школах повсеместно отменяют занятия. Провинции перевели все городские службы в режим чрезвычайной ситуации еще накануне.

Так, запланированные на эти дни итоговые экзамены в национальных школах отложены, занятия отменены, а родителям учащихся международных школ разосланы сообщения, что в четверг образовательные учреждения будут закрыты. Многие детские сады по соображениям безопасности решили в четверг также

Администрация столичного метрополитена сообщила, что из-за высокой температуры скорость движения поездов метро на выходящих на поверхность путях будет снижена с 80 до 60 км/ч. "В целях безопасности инженерных сетей и электрокабелей полотна рекомендовано снизить скорость составов до 60 км/ч", - заявил изданию Al Balad официальный представитель компании по управлению и эксплуатации каирской подземки Ахмед Абдель Хади, добавив, что по правилам техники безопасности ограничительные меры для предотвращения нештатных ситуаций предписано вводить уже при температуре воздуха выше 38 градусов.

Местные жители стараются поменьше выходить из квартир. Повсеместно закрыты магазины и лавочки, на полупустых дорогах мало машин. Ситуация усугубляется тем, что жара пришлась на месяц поста рамадан, и мусульмане воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката солнца. И если в такую погоду есть почти не хочется, то воздержание от питья чревато обезвоживанием, угрожающим здоровью и жизни человека. Поэтому врачи призывают пожилых людей стараться не покидать своих домов, не появляться на открытом солнце и по возможности отказаться от поста, если это опасно для здоровья.

В этих условиях на особый режим работы переведены городские больницы - уже выросло количество обращений с жалобами на плохое самочувствие из-за жары, а также энергетические компании. Электросети не выдерживают нагрузок из-за повсеместно работающих кондиционеров и вентиляторов, в ряде районов наблюдаются перебои с электричеством.